Gewapende overval op Bitcoin inwisselkantoor in Canada

In de Canadese hoofdstad Ottawa zijn drie overvallers, gewapend met handgeweren, binnengevallen in de kantoren van een 'bitcoin exchange', een inwisselkantoor voor cryptomunten. Dat weet de nieuwssite Motherboard. Eén overvaller kon worden gevat. Twee anderen zijn zonder buit ontsnapt. De politie is nog naar hen op zoek.

Een woordvoerder van het bedrijf Canadian Bitcoins stelt dat het bedrijf eerder via e-mails werd bedreigd. Op 24 januari zijn de overvallers dan ook echt binnengevallen in de kantoren van het inwisselbedrijf. Daarbij raakte, volgens de woordvoerder, één werknemer lichtgewond nadat hij werd geslagen met een handgeweer. De rest van het personeel bleef ongedeerd.

Dader opgepakt

De daders waren uit op een transactie naar hun cryptoportefeuille. Ze bedreigden daarvoor het personeel van Canadian Bitcoins met wapens, en verschillende medewerkers werden ook vastgebonden. Uiteindelijk zijn de daders met lege handen, en een al even lege cryptoportefeuille, voor de politie gevlucht. Eén negentienjarige overvaller kon worden gearresteerd, maar zijn handlangers zijn nog op de vlucht.

Het is niet de eerste keer dat kwaadwilligen mensen afpersen om een transactie van cryptomunten door te voeren. Vorig jaar raakte een Israëlische start-up door een hackingaanval al een hoeveelheid aan de cryptomunt ethereum kwijt ter waarde van zeven miljoen dollar, en in november zorgde een cyberaanval op de start-up Tether nog voor een verlies van 31 miljoen dollar aan cryptomunten. Het is wel de eerste keer dat een online inwisselkantoor voor cryptomunten fysiek door overvallers werd benaderd.