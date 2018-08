GFI heeft Realdolmen volledig in handen

Het Franse GFI heeft sinds eind april een overnamebod aan 37 euro per aandeel lopen op Realdolmen. De vriendschappelijke overname had van bij de start de steun van de grootste aandeelhouders, de familie Colruyt en QuaeroQ CVBA. In de maanden nadien volgde het opkopen van overige aandelen.

Vandaag melden GFI en Realdolmen dat eerstgenoemde 5.237.449 aandelen of 99,05% van het totaal in handen heeft. De resterende 50.318 aandelen worden daardoor automatisch overgedragen aan GFI omdat die nu meer dan 95 procent bezit.

Door de overname verdween Realdolmen gisteren al van de beurs. GFI moet voor alle duidelijkheid wel betalen voor de nog niet verkochte aandelen. Dat bedrag, ook aan 37 euro per aandeel, gaat naar de Deposito- en Consignatiekas en is bestemd voor de aandeelhouders die hun aandeel nog niet verkochten.