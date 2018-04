Gfi Informatique lanceert overnamebod Realdolmen

Het gaat om een vriendschappelijk overnamebod. Gfi Informatique legt 37 euro neer per aandeel in Realdolmen, en 11,03 euro per warrant. Aandeelhouders van Realdolmen hebben tot 31 mei 2008 om het bod al dan niet te aanvaarden. Wel heeft Gfi Informatique al de steun van de raad van bestuur van de Belgische ICT-integrator.

Het was dan ook Realdolmen die op zoek is gegaan naar een overnemer. Volgens een persbericht wilt het bedrijf zich aansluiten bij een "industriële partner van internationaal formaat" om zijn bedrijfsstrategie versneld uit te voeren. Een twintigtal kandidaat-overnemers werden daarbij afgewogen. "Door met Gfi Informatique samen te werken zullen we meegenieten van de voordelen van een grote multinationale groep en ons verder kunnen ontwikkelen in een volop consoliderende markt en zo onze leiderspositie in België en Luxemburg behouden," aldus Marc De Keersmaecker, general manager van Realdolmen.

Het bod kreeg ook de steun van de historische aandeelhouders van Realdolmen, de familie Colruyt en QuaeroQ CVBA, die samen 21,94 procent van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het resultaat van het overnamebod wordt bekendgemaakt op 4 juni. De volledige prospectus valt hier te lezen.