Ghelamco trekt Jürgen Ingels aan als bestuurder

Nadat Johnny Thijs er vroegtijdig opstapte, ging Ghelamco op zoek naar drie nieuwe externe bestuurders: een technologiespecialist, een juridisch expert en een bestuurder die ervaring heeft in vastgoedfinanciering.

De twee laatste functies zijn nog niet ingevuld, maar de technologiespecialist heeft Ghelamco nu gevonden in de vorm van Jürgen Ingels. De techondernemer werd in 2015 door Data News nog verkozen tot ICT Personality of the Year.

Ingels verwierf zijn faam met de oprichting en de verkoop van Clear2Pay, een specialist in elektronisch betaalverkeer. Daarna stapte hij Smartfin Capital uit de grond, een fonds dat groeibedrijven in de smart- en fintech sector ondersteunt. Samen met Wim De Waele richtte hij ook het fintechplatform B-Hive op, dat recent nog een initiatief lanceerde om techbedrijven te helpen doorgroeien.

In De Tijd zegt Ingels "zijn financiële kennis en passie voor ondernemen en technologie nu ter beschikking te stellen om toekomstgerichte projecten te realiseren en Ghelamco verder internationaal te doen groeien." Ghelamco zegt de kennis van Ingels te kunnen gebruiken om in te spelen op de trend van het nieuwe werken - door middel van ICT - om zo zijn gebouwen nog aantrekkelijker te maken.