Gimv verwerft controle over Nederlandse specialist in machine vision

OOAKT ontwikkelt, bouwt en verkoopt oplossingen voor 'machine vision', technologie waarbij camera's en sensoren mee machines aansturen. Het gaat bijvoorbeeld om inspectiesystemen voor onder andere voedingsmiddelen en farmaceutische verpakkingen. Bij 'machine vision' kunnen machines kunstmatig zien en autonoom beslissingen nemen via bijvoorbeeld sensoren, lasers en slimme camera's. Typische toepassingen zijn het aansturen van robots, het uitvoeren van kwaliteitsinspecties, metingen en identificaties, dixit Gimv.

Het gaat om een jong bedrijf, opgericht in 2012 door Alex Kind en Richard Vialle. Twee overnames liggen aan de basis van de huidige activiteiten. "De ambitie is om de omzet in 5 jaar tijd te verdrievoudigen door de implementatie van een welomlijnde groeistrategie", klinkt het in het persbericht. Ook overnames zijn niet uitgesloten.

Het bedrijf telt meer dan 65 werknemers, voornamelijk ingenieurs. Financiële details over de deal zijn niet vrijgegeven.