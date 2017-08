Giphy denkt aan gesponsorde gifs

U kent Giphy misschien als de online gif-zoekdienst waar de meerderheid van bewegende beelden op Twitter en Slack vandaan komen. De dienst heeft ondertussen tweehonderd miljoen dagelijkse gebruikers over apps, integraties en websites heen. Per maand zouden 250 miljoen mensen een relevant gifje opzoeken om hun vrijdaggevoel of plaatsvervangende schaamte visueel weer te geven. Giphy zou volgens nieuwswebsite TechCrunch nu beginnen met gesponsorde gifjes.

Die gesponsorde gifs worden bovenaan gezet bij bepaalde zoektermen. Iemand die een gifje zoekt voor 'Monday' kan dan bijvoorbeeld eentje van Starbucks geserveerd krijgen. Een groot deel van de bestaande gifs worden ook gemaakt uit tv-series en films, dus een mogelijkheid om daar samen te werken voor advertentiecampagnes is ook al niet ver gezocht.

Merken en artiesten kunnen al langer hun eigen profiel aanmaken op de Giphy website. Het is een van de manieren waarmee de site effectief geld kan binnenrijven. Het is nog niet duidelijk wanneer de advertentie-gifs gelanceerd worden.