Giselle Vercauteren gaat ISACA Belgium leiden

Isaca is een wereldwijde kennisorganisatie die zich toelegt op informatiebescherming, risicobeheer, governance en audit van IT. Marc Vael leidde het Belgische chapter de afgelopen zes jaar, maar geeft vanaf april de fakkel door aan Giselle Vercauteren.

"IT security is geen makkelijk beroep, dus we willen vanuit ISACA mensen in deze branche blijven ondersteunen." Aldus een ambitieuze Vercauteren..

Giselle Vercauteren was al enkele jaren lid van de raad van bestuur van ISACA, maar wordt nu de eerste vrouw aan het hoofd van de organisatie. Ze werkte onder meer voor reisorganisatie Tui en SD Worx. In mei 2016 werd ze ceo van Sirus, dat zich onder meer toelegt op IoT- en cloudoplossingen.