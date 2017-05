Glas Samsung Galaxy S8 snel stuk volgens consumentenorganisaties

Voor de test wordt de smartphone in een trommel gestoken om valpartijen te simuleren vanaf 80 cm hoogte. Europese consumentenorganisaties voeren die valtrommeltest gezamenlijk uit. Na 25 rotaties van de valtrommel, ofwel 50 keer vallen van het toestel, wordt de schade opgemeten. Als de telefoon op dat moment nog in relatief goede staat verkeerd volgt er een nieuwe ronde van 25 rotaties. De Galaxy S8 en S+ bleken echter na 50 keer vallen al zo zwaar beschadigd dat er geen tweede ronde aan te pas kwam. Dat is uitzonderlijk omdat de meeste toestellen, mits enige schade, 100 valpartijen overleven.

Ook toen de test opnieuw uitgevoerd werd bleek het resultaat hetzelfde. Concurrenten zoals de iPhone 7 of de Huawei P9 zijn wel nog in een redelijk goede staat na de test. Zelfs de oudere Samsung Galaxy S7 doet het beter. Reparateurs gaven eerder aan technologiewebsite Motherboard aan dat ze vermoedelijk veel reparaties zouden moeten uitvoeren op de S8, vanwege de smalle schermrand. De Franse consumentenbond Que Choisir laat in onderstaand filmpje beelden zien van de test: