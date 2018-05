Gmail gaat zinnen automatisch aanvullen tijdens het typen

Smart Compose geeft je suggesties terwijl je aan het typen bent. Die kan je aanvaarden door op de tab-toets te drukken. Het gaat daarbij om 'slimme' tekstaanvulling, die rekening houdt met de context waarin je je bevindt. Is het bijvoorbeeld vrijdag, dan stelt Google voor om je e-mail af te sluiten met 'Prettig weekend'.

Smart Compose bouwt voort op 'Smart Replies', de functie die Google onlangs in Gmail introduceerde en waarbij kunstmatige intelligentie eveneens een e-mail analyseert en op basis daarvan een aantal antwoorden voorstelt.

Google laat weten dat de toepassing nog deze maand beschikbaar wordt in de nieuwe versie van Gmail (om over te schakelen: klik op het tandwieltje en selecteer 'Probeer de nieuwe Gmail'). Volgens Google zal de techniek niet enkel tijd besparen, maar zal ze ook het risico op spellingsfouten verkleinen. CEO Sundar Pichai liet op de ontwikkelaarsconferentie I/O een Engelstalige demo zien. Of er ook meteen tekstaanvulling in het Nederlands komt, moet nog blijken. Aangezien Smart Replies momenteel enkel in het Engels werkt, zou dat nog wel even kunnen duren.