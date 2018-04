Gmail-gebruikers krijgen spam van zichzelf toegestuurd

Een journalist van de nieuwssite Mashable werd zelf slachtoffer van de spam-mails. Toen hij online naar oplossingen zocht, vond hij op het Help Forum van Gmail berichten zoals: "Mijn e-mail account heeft het afgelopen uur drie spam e-mails verzonden naar tien onbekende e-mailadressen". De meeste gebruikers gingen ervan uit dat hun e-mail account door hackers werd overgenomen.

Maar opvallend is dat sommige slachtoffers gebruik maakten van de twee-factor authenticatie van Gmail. Dat is een beschermingsmethode waarbij je eerst een verificatiecode die je via sms toegestuurd krijgt, moet invoeren, alvorens je kan inloggen. Normaal gezien maakt die methode het veel lastiger voor kwaadwilligen om in te breken in Gmail-accounts. Verder probeerden sommige gebruikers om hun wachtwoord te veranderen, maar nog steeds werden nieuwe spam-e-mails vanaf hun account verzonden.

Spam campagne

Google heeft ondertussen tegen Mashable op het probleem gereageerd. "We hebben ontdekt dat een spam campagne een beperkte groep Gmail-gebruikers heeft getroffen, en door veiligheidsmaatregelen werd het probleem verholpen." Volgens Google werden de headers van e-mails aangepast, waardoor het leek alsof gebruikers ze zelf hadden uitgestuurd. Daarom kwamen ze ook rechtstreeks in de 'Verzonden'-map van Gmail-gebruikers terecht.

Ondertussen heeft Google elke e-mail die zogezegd door gebruikers is verzonden, als 'spam' gemarkeerd. "Er is geen reden om te geloven dat de accountgegevens in gevaar zijn gekomen", zegt Google in zijn verklaring. Het bedrijf verwijst slachtoffers die meer informatie willen over het probleem door naar het Help Forum.