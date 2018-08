Gmail op Android krijgt 'undo'-functie

De mogelijkheid om berichten te 'ontzenden' zat al langer in de webversie van Gmail, en in de Inbox app voor iOS en Android. Versie 8.7 van Gmail for Android laat het nu ook toe.

Wie een bericht verstuurt, krijgt eerst een pop-up met de vraag of ze het bericht willen annuleren voordat het verstuurd wordt. Klik je daarop, dan ga je terug naar de 'draft' versie van je mail. Wanneer je het bericht niet annuleert, dan wordt het verstuurd maar krijg je nog te de mogelijkheid om het alsnog te annuleren. Klik je binnen de tien seconden op 'Undo' in het popup-venster, dan ga je ook weer terug naar de 'draft' versie van je bericht.

Mailtjes naar andere Gmail-gebruikers zullen weggehaald worden, mails naar andere diensten zouden een kleine vertraging hebben bij het leveren, en zo slaagt Gmail erin alsnog je bericht te annuleren.