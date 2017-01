Gold-IP opent Belgische vestiging

Het bedrijf breidt haar assortiment uit met de netwerkbekabelingoplossingen van Brand-Rex. De assortimentsuitbreiding is een logisch vervolg op de overname van deze fabrikant door de Leviton Group. Gold-IP heeft de bekabelingoplossingen van Leviton namelijk succesvol op de Nederlandse markt geïntroduceerd.

"Leviton en Brand-Rex leveren deels vergelijkbare en complementaire oplossingen voor de netwerkinfrastructuren van datacenters, kantoren en woon-/zorgcomplexen", vertelt Frank Goldewijk, directeur en eigenaar van Gold-IP. "Met deze assortimentsuitbreiding erkent de Leviton Group onze toegevoegde waarde als kennisdistributeur en vergroten zij het toekomstige marktbereik in de Benelux."

Belgische Gold-IP vestiging

Omdat meerdere fabrikanten interesse toonden in het uitbreiden van de samenwerking met Gold-IP, heeft Goldewijk besloten vanaf 1 januari 2017 ook in België te gaan leveren. "Met onze Belgische vestiging spelen wij in op de behoefte van MOBOTIX, Leviton, Brand-Rex en Panduit aan toegevoegde waarde distributie. Aan de IP-video en netwerkoplossingen die wij leveren worden door gebruikers steeds hogere eisen gesteld, waaraan wij in nauwe samenwerking met onze installatiepartners voldoen".

De Belgische Gold-IP vestiging wordt geleid door Filip Koch, die bijna 17 jaar als Benelux area manager voor Panduit heeft gewerkt. Tegelijkertijd is Peter Poelmans gestart als nieuwe accountmanager.

In samenwerking met Dutch IT-channel.