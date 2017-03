Google-auto's speuren naar gas

De auto's van Google hebben op alle continenten ter wereld samen al miljoenen kilometers afgelegd om 360-graden beelden te maken van wegen, dorpen en steden. Een aantal van de auto's kreeg een mobiele sensor, ontwikkeld door de Colorado State University (CSU). Met succes, blijkt uit de studie in het tijdschrift Environmental Science and Technology.

Broeikasgas

Methaan is als broeikasgas vele malen krachtiger dan CO2, en het ontsnapt in grote volumes uit verouderde gasleidingen. Het verlies wordt in sommige steden op 3 procent van het totale gasvolume geschat, goed voor miljoenen dollars. Toch wordt er weinig aan gedaan, omdat het erg duur en tijdrovend is om de lekken gericht op te sporen.

"Hoe sneller je deze lekken kunt repareren, hoe beter voor het milieu", zegt Joe von Fischer, hoogleraar biologie aan de CSU. "Maar nutsbedrijven en beleidsmakers hadden tot nog toe geen gegevens om hun inspanningen op te concentreren. Dat is waar we het verschil maken: ons doel is om het goedkoper, sneller en gemakkelijker te maken om methaanlekken op te sporen en zo de cruciale herstellingen te versnellen."

Oudere leidingen

De wetenschappers ontwikkelden een mobiele methaandetector die aan de Google Street View-auto's wordt toegevoegd. De technologie is al uitgetest in Amerikaanse steden en wijken als Indianapolis, Staten Island en Boston. In de steden met meer recente infrastructuur, zoals Indianapolis, vonden de auto's zo'n 6 lekken per 100 kilometer. Maar waar de infrastructuur meer verouderd is, zoals in Boston en Staten Island, ligt dat aantal veel hoger, met 56 en 63 lekken per 100 kilometer.

Dankzij de gevoeligheid van de meting kan ook de intensiteit van het lek worden vastgesteld. Zo kunnen nutsbedrijven zich concentreren op de grootste lekken. Volgens de wetenschappers volstaat het om de 8 procent grootste lekken aan te pakken om de uitstoot met 30 procent te verminderen. (IPS)