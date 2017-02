Google bant apps uit Play Store die privacy slecht beschermen

"Elke app met toegang tot informatie als betalingsgegevens, camera, microfoon, vingerafdrukscanner of adressenlijst moet een privacy policy hebben", schrijft Google in de laatste update van haar beleid voor app-ontwikkelaars. "Zowel op de webpagina van de Play Store als binnen de App zelf moet deze vlot toegankelijk zijn." De verandering komt er na druk van ICO, de Britse waakhond inzake data bescherming. De zoeksite hamert op het veiliger maken van de data die de consument via apps stuurt. Zo moet de ontwikkelaar een moderne manier van encryptie gebruiken zoals HTTPS.

Verwarring bij ontwikkelaars

De nieuwe voorwaarden hebben veel verwarring veroorzaakt bij ontwikkelaars. Google voorziet namelijk geen contactpunt of zelfs Frequently Asked Questions (Vaak Gestelde Vragen) voor verdere uitleg. Alleen over de deadline is er duidelijkheid. Op 15 maart moet elke app voldoen aan de nieuwe policy om niet uit de Play Store verwijderd te worden. Veel ontwikkelaars gaan nu bij elkaar ten rade om hun product aan te passen aan de nieuwe regels.

Zuivering van de Play Store?

Een van de meest voorkomende klachten bij ontwikkelaars is dat Google's Play Store vol zit met apps die enkel en alleen gemaakt zijn om de informatie van gebruikers te verzamelen. Die apps verminderen tegelijk de zichtbaarheid van functionele apps. Sommigen zien de nieuwe verplichtingen van Google dan ook als een goed neveneffect, maar vele onervaren ontwikkelaars weten door een gebrek aan duidelijke regels niet goed hoe ze aan de nieuwe eisen tegemoet moeten komen.