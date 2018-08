'Google bereid om zoekmachine te censureren in China'

The Intercept wil niet zeggen van wie de informatie precies afkomstig is, maar zegt dat het gaat om iemand die betrokken is bij het project en ethische bezwaren heeft. Volgens de site gebruikt Google de codenaam Dragonfly voor de Chinese activiteiten. Sinds begin vorig jaar zou het bedrijf eraan werken. Eind vorig jaar sprak topman Sundar Pichai met een hoge regeringsfunctionaris in Peking. Er zou ook al een speciale Android-app gemaakt zijn, die al is getoond aan de Chinese regering. Als Peking de app goedkeurt, kan die over een half jaar tot een jaar worden gelanceerd.

The Great Firewall

De gecensureerde zoekmachine zou een stevige aanpassing zijn voor Google. Het bedrijf wordt al sinds 2010 uit China geweerd, net omdat het altijd weigerde mee te gaan met overheidscensuur. De Chinese overheid houdt stevig greep op de elektronische communicatie in het land, met een systeem dat vaak The Great Firewall wordt genoemd, naar de Chinese Muur. Dat Google nu toch zou buigen, voor een censuur die veel strenger is dan acht jaar geleden, is op zijn minst opmerkelijk.

Volgens staatskrant China Securities Daily is er van een terugkeer alvast geen sprake. De krant citeert anonieme analisten uit 'relevante departementen' en suggereert dat Google niet op korte termijn naar het land zal terugkeren. Het zou in plaats daarvan een stunt zijn om het nieuws rond de monsterboete van de EU te doen vergeten.

Als het waar is dat Google terug naar China wilt, lijkt het echter meer realistisch dat het bedrijf dat het dat niet doet voor de PR, maar voor de inkomsten. Advertenties zijn namelijk nog altijd Google's belangrijkste inkomstenbron, en veel van die advertenties worden geleverd via zijn zoekmachine. Met de snel groeiende economie van het China, betekent dat 1,4 miljard mensen die het bedrijf nu nog niet van reclame voorziet.

Een woordvoerster van Google wilt alvast niet op het gerucht reageren. "We leveren een aantal mobiele apps in China, zoals Google Translate en Files Go, en we helpen Chinese ontwikkelaars. We hebben ook stevige investeringen gedaan in Chinese bedrijven zoals JD.com," zegt de woordvoerster in een mededeling. "Maar we geven geen commentaar op toekomstplannen."