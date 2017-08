'Google betaalt 3 miljard dollar per jaar om op de iPhone te blijven'

De berekening is afkomstig van Toni Sacconaghi, analist bij Bernstein. In 2014 bleek uit gerechtsdocumenten dat Google in 2014 een miljard dollar per jaar betaalde aan Apple. Daarbij circuleerde toen het hardnekkige gerucht dat dit bedrag 34 procent was van wat Google verdient aan iPhone en iPad-gebruikers die Google gebruiken.

Maar intussen is Google's omzet uit mobile verdrievoudigd van 16 naar 50 miljard dollar. Tegelijk kon de analist uitzoeken dat Apple's omzet uit services de laatste twee kwartalen is gestegen met 2,4 miljard dollar. Rond de 500 miljoen daarvan is afkomstig uit licencing. omgerekend zou ook dat neerkomen op een toename van 1 miljard dollar voor het afgelopen jaar. Tegelijk is ook het bedrag dat Google uitgeeft aan Traffic Acquisition Costs toegenomen.

In het kort werd de data uit 2014 aangepast naar de verkoopcijfers en omzetcijfers van 2017. Al staat niet vast dat het exact om drie miljard dollar gaat. Zo zou het bedrag veel hoger moeten liggen als Apple effectief 34 procent ontvangt van wat Google verdient aan Apple-gebruikers.

Het is al langer bekend dat technologiebedrijven vaak onderlinge deals hebben over het gebruiken van elkaars technologie. Maar behalve in rechtszaken wordt daar zelden een openbaar cijfer op geplakt. Daarbij is het extra interessant om te zien hoe twee multinationals enerzijds elkaars concurrent zijn, maar tegelijk elkaar van inkomsten voorzien.