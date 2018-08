Google blijft je tracken, ook als je die optie uitzet

Een en ander werd ontdekt door nieuwsagentschap Associated Press, en bevestigd door onderzoekers aan de Princeton Universiteit in de Verenigde Staten. Op zowel Android-telefoons als iPhones kunnen gebruikers 'locatiegeschiedenis' wel uitzetten in hun smartphone-instellingen, maar betekent dat nog niet dat Google stopt met hen te volgen, of met gegevens over hun gedrag en locatie op te slaan in hun persoonlijke profiel.

Volgens Google is het allemaal perfect logisch. "Er zijn verschillende manieren waarop Google locatiegegevens kan gebruiken om de ervaring te verbeteren," vertelt een woordvoerder aan Associated Press. "Daar horen Location History bij, Web and App activity, en de Location Services op het toestel zelf. We geven duidelijke beschrijvingen van deze tools, en een robuuste bediening waarin mensen ze kunnen aan- en uitzetten, en hun geschiedenis kunnen verwijderen."

Er zijn instellingen, en instellingen

Die 'duidelijke beschrijving' is in dezen ietsje misleidend, zo blijkt. Gebruikers die locatiegegevens willen uitzetten, moeten namelijk niet alleen naar de knoppen met 'locatiegegevens' gaan, maar ook naar de genoemde Web and App Activity, waar ze alle gegevensvergaring kunnen pauzeren. Daar hoort ook locatie bij, al wordt dat niet met zoveel woorden gemeld.

Wat wel wordt gemeld is dat Google, ook met die twee functies uit, nog altijd informatie over gebruik van de telefoon krijgt, onder meer over batterijniveau, hoe vaak gebruikers het toestel en apps gebruiken, en systeemfouten. Wil je ook dat uitzetten, moet je naar een niet nader genoemde Google-instelling op het toestel.

Het hele proces lijkt vooral duidelijk te maken dat Google zoveel mogelijk wil vermijden dat gebruikers hun tracking uitzetten. Hoewel de instellingen volgens het bedrijf in orde zijn met de wet, komt dit soort moedwillige verwarring steeds vaker op kritiek te staan, van politici, maar ook van activisten. Voor Google is de locatie van zijn miljarden gebruikers een manier om advertenties te verkopen, maar activisten merken op dat die gegevens ook kunnen misbruikt worden, en bijvoorbeeld slachtoffers van huiselijk geweld of stalking in gevaar kunnen brengen.

Hoe zet je ze dan wel uit?

Zoals Google zelf meldt, zijn er meerdere manieren waarop het bedrijf locatiegegevens bijhoudt. Wil je tracking stopzetten, of iets meer controle over wat het bedrijf over jouw weet, dan moet je dus op verschillende plekken instellingen gaan aanpassen.

Ten eerste kan je elke individuele Google app op je telefoon bekijken en dubbelchecken of locatiegegevens worden verstuurd. Je mag zelf kiezen of Chrome en Gmail moeten weten waar jij staat. Met een Android-telefoon zal je ook de locatiegegevens van het toestel zelf moeten uitzetten (met een iPhone mag je dat natuurlijk ook, daar is het gewoon een ander bedrijf dat elke beweging volgt).

Daarnaast, zo meldt AP, kan je in een browser surfen naar https://myactivity.google.com/myactivity. Afhankelijk van je smartphoneverslaving kan dat even een confronterende ervaring zijn. Hier vind je in de zijkant de Activity Controls (of Activiteitsopties), die je naar een reeks functies brengt, zoals locatiegegevens, audiogegevens en meer. Je hebt hier verschillende schuivertjes die je kan uitzetten (standaard staat alles aan). Voor een licht horrormoment kan je bij elk van deze hoofdstukjes trouwens naar Geschiedenis beheren gaan om te zien waar je de voorbije maanden geweest bent, en om de clipjes af te spelen die van jouw zijn opgenomen. In het eerdere My Activity venster kan je ook je geschiedenis verwijderen.