Google breidt G Suite uit met Voice en enkele bedrijfsvriendelijke functies

De opvallendste van die updates is misschien wel de aankondiging dat de enterprise versie van Google Voice wordt gelanceerd. De telefoonoplossing van Google is nu beschikbaar in het Early Adopter programma en laat onder meer automatisch uitschrijven van voice mails toe, en het filteren van telefoontjes.

Daarnaast wordt Google Drive Enterprise aangeboden als alleenstaand pakket. Dat moet medewerkers toelaten om de samenwerkingstools van G Drive te gebruiken, zonder er meteen mail en agenda's bij te nemen, aldus Garrick Toubassi, VP Engineering bij Google tijdens zijn keynote op de conferentie.

Search en security

En er is ook Cloud Search, dat bedrijven moet toelaten om data van derde partijen te doorzoeken buiten de G Suite, ongeacht of die gegevens in de cloud staan of op servers on-premise.

Gisteren kwam Google al met enkele extra beveiligingsmaatregelen voor admins in G Suite, en binnenkort komt daar nog een gespecialiseerde functie bij: shielded virtual machines, ofte afgeschermde virtuele machines. Google gebruikt platformbeveiliging om admins te helpen hun VM's in het oog te houden. Veranderingen in de grondstatus en typische runtime van de machine worden opgepikt en aangeduid, en extra controlesoftware moet helpen om dreigingen zoals rootkits tegen te gaan.

Tot slot wordt ook de nieuwe versie van Gmail nu algemeen beschikbaar voor enterprise klanten. Die versie, die uitgebreide securitywaarschuwingen heeft en functies zoals het uitstellen van mails en offline toegang, werd eerder al uitgerold voor 'gewone' klanten.

1 miljard klanten

In de marge van de conferentie meldt Google ook met enige trots dat G Drive later deze week 1 miljard gebruikers zal hebben. Dat zou dan meteen het achtste product van Google zijn dat over de miljard gebruikers heeft. De anderen zijn de zoekmachine, Gmail, Chrome, Google Maps, YouTube, de Google Play Store en Android. Die laatste heeft er zelfs meer dan twee miljard.