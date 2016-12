Google brengt begin 2017 twee smartwatches uit

In een interview met The Verge bevestigt Android Wear Product Manager Jeff Chang dat de twee slimme horloges in het eerste kwartaal van 2017 op de markt komen. Beide smartwatches krijgen als eerste Android Wear 2.0, waarmee de nieuwe software voor het platform gelanceerd wordt. Met de horloges wil Google laten zien wat er allemaal mogelijk is met een smartwatch. Bij de Nexus-toestellen deed Google dit al op de smartphonemarkt.

De nieuwe modellen krijgen niet het merk Google of Pixel mee, maar die van de fabrikant die het toestel daadwerkelijk maakt. Chang zegt dat Google met de fabrikant - waarvan hij de naam niet wil noemen - samengewerkt heeft voor zowel de hard- als software.

Na release van de horloges krijgen bestaande wearables ook een upgrade naar Android Wear 2.0, maar niet elke smartwatch komt daarvoor in aanmerking. Alleen recente modellen krijgen de update en voor sommige functies is recente technologie als nfc nodig.

Met de update naar 2.0 kunnen apps zelfstandig via wifi of een mobiel netwerk verbinding maken met internet, zonder smartphone. Ook is er ondersteuning voor Android Pay en Google Assistent.

Tijdens technologiebeurs CES begin januari zouden de eerste toestellen met de nieuwe software getoond worden.