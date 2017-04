Google brengt Go-computer naar China

Het festival is van 23 tot en met 27 mei in de plaats Wuzhen, maakte Google maandag bekend. De Chinese regering is betrokken bij de organisatie. Het is de bedoeling dat de Chinezen testen waar AlphaGo toe in staat is. Zo moet de computer het opnemen tegen een team van vijf profspelers, die ''samenwerken om de creativiteit en het aanpassingsvermogen van AlphaGo testen''. Ook moet de computer drie wedstrijden spelen tegen de beste Go-speler ter wereld.

AlphaGo speelde vorig jaar vijf wedstrijden tegen topper Lee Sedol uit Zuid-Korea. De computer won met 4-1. Go is een bordspel met 361 speelvelden met bijna oneindig veel mogelijkheden om zetten te doen. Een computer is daarop moeilijk te programmeren, veel moeilijker dan bijvoorbeeld bij schaken. De zeges van AlphaGo waren dan ook verrassend.

De technologie kan Google helpen op andere plekken. Slimme computersystemen kunnen bijvoorbeeld energieverbruik beperken, medisch onderzoek helpen en Google-gebruikers sneller laten zoeken.