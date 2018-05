Google Drive wordt Google One

De transitie begint in de VS en volgt later ook in Europa. Voor zakelijke klanten van G-Suite verandert er niets.

De nieuwe tarieven komen in de plaats van die van Google Drive. Voor gebruikers die de gratis versie gebruiken, blijft alles hetzelfde, ze krijgen 15 GB gratis opslagruimte. Het opslagaanbod van Google One varieert van 100 GB tot 30 TB.

De abonnementen starten zoals voorheen voor 1,99 euro per maand voor 100 GB. Het nieuwe tarief van 200 GB kost 2,99 euro en 2 TB zijn binnenkort beschikbaar voor 9,99 euro. De vorige abonnementen met 1 TB zet Google automatisch om in de 2TB-aanbieding.

Privégebruikers kunnen hun cloud storage omgeving met maximaal vijf gebruikers delen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.