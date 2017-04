Google Earth opgefrist

De grootste verandering in de vernieuwde Google Earth is dat het niet langer een zelfstandige app voor desktop is. De app leeft verder als een webversie voor Chrome. Earth komt later ook in andere browsers. Er is ook een mobiele app voor Android, die later ook naar iOS komt. Google Earth laat gebruikers nu toe satellietbeelden en foto's van de planeet te bekijken met nieuwe tools, waaronder interactieve verhalen en 3D navigatie.

Er zijn twee nieuwe features. Voyager biedt rondleidingen langs de belangrijkste trekpleisters van de wereld en vertelt daarbij allerlei interactieve verhalen over bijvoorbeeld de sneeuwluipaarden die op de flanken van de Himalaya bergen leven.Voor die verhalen werd samengewerkt met onder meer de makers van Sesamstraat, NASA en de chimpansee-experte Jane Godall.

''I'm feeling lucky'' brengt mensen ondertussen naar een willekeurige plek. Daarvoor zijn ongeveer 20.000 locaties beschikbaar, bedoeld voor mensen die de planeet willen verkennen en meer willen leren. Bezoekers kunnen die plekken bovendien als Postcard delen met vrienden. ''Je gebruikt Maps om je weg te vinden en Earth om te verdwalen'', aldus Rebecca Moore, director bij Google Earth.