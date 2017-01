Google en Fiat werken aan infotainmentsysteem

Het nieuwe 'Uconnect' wordt komende week getoond tijdens de techbeurs CES in Las Vegas. Volgens FCA biedt het nieuwe systeem automobilisten een goed en 'verkeersvriendelijk' overzicht. Omdat Uconnect op Android is gebaseerd, maakt FCA direct handig gebruik van het inmiddels opgetuigde ecosysteem rond Android. Zo is het mogelijk om apps als Spotify of Pocket Casts direct op je 'autoradio' te gebruiken als het een Uconnect-systeem is.

Veel details geven beide partijen nog niet, behalve dan dat het om een 8,4" scherm gaat. Zo is het nog niet duidelijk hoe Uconnect zich verhoudt tot Android Auto, Googles eigen infotainmentsysteem. Het lijkt er op dat het nieuwe Uconnect een diepere integratie nastreeft die verder reikt dan puur infotainment en dat je er ook functies van je wagen mee kan bedienen.

Google en Fiat werken trouwens al langer samen voor de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. De eerste autonome wagens die uit dit project ontstonden, zijn 100 Chrysler Pacifica's van de Fiat-Crystler Automotive groep. De wagens in die testvloot maken gebruik van de Waymo-software en sensoren en camera's die specifiek in dit project ontwikkeld werden.