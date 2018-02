Google en Nest worden weer samengevoegd

Vier jaar geleden werd Nest ingelijfd door Google. Een jaar later vond een forse herstructurering plaats bij de techgigant, waarna de holding Alphabet werd opgericht. NEST werd daar een apart, zelfstandig bedrijfsonderdeel van. Nu verandert Google het geweer van schouder en voegt het Nest terug samen bij haar hardwareafdeling.

Volgens techsite Techcrunch zal de CEO van Nest nu moeten rapporteren aan Rick Osterloh, die de hardware-afdeling van Google leidt. Er zullen gaan ontslagen vallen. Beide productlijnen blijven ook onder hun eigen merknaam bestaan.

Slim huis

De samenvoeging moet Google helpen om de ontwikkeling van hardware voor 'slimme huizen' te versnellen, valt te lezen in de aankondiging. Het eerste product van Nest was een slimme thermostaat die via een smartphone te bedienen is en automatisch de gewoontes van zijn eigenaar leert. Daarna lanceerde het bedrijf ook onder meer een reeks huisbeveiligingsproducten.

Die apparaten werden al ondersteund door de Google Assistant, het AI-hulpje waarmee Google zo snel mogelijk uw woonkamer wil veroveren. In die race krijgt het vooral concurrentie van Amazon, dat ook beveiligingstoestellen maakt en de invloed van haar slimme assistent Alexa zo veel mogelijk wil uitbreiden. Mogelijk is de verplaatsing van NEST dus een manier om beter de concurrentie met Amazon te kunnen aangaan.