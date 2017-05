Google gaat aankopen ook offline tracken

Google wil bedrijven meer inzicht geven in de efficiëntie van hun advertenties. Dat vertelde de techgigant op Google's jaarlijkse marketingconventie in San Francisco. Het bedrijf, dat het grootste deel van zijn fortuin haalt uit reclame-inkomsten, kondigt daar enkele nieuwe tools aan voor marketeers. De opvallendste is waarschijnlijk het programma dat toelaat om offline gegevens van een kredietkaart te linken aan de advertenties die de eigenaar online te zien kreeg. Op die manier zou een adverteerder kunnen te weten komen of die duurbetaalde advertenties ook echt effect hebben.

Het programma draait voorlopig enkel in de Verenigde Staten, waar Google toegang heeft tot een beangstigende 70 procent van alle transacties met krediet- en betaalkaarten. Die transacties worden vervolgens gelinkt aan de online browsergeschiedenis van de eigenaar.

De heilig graal

Met de tool zet Google een stap dichter bij de heilige graal voor marketeers: het meten van de 'return on investment' van advertenties. Traditioneel weet een marketeer niet hoe goed zijn campagne werkt. Heb jij dat waspoeder gekocht omdat je een advertentie zag op tv, of een poster in de straat, of was het gewoon het eerste waspoeder in het rek van de supermarkt? Nu reclame steeds meer 'targeted' en persoonlijk wordt, ligt dat anders. De apps op je smarthone weten wat je bekijkt en wanneer, en meestal loopt diezelfde account over verschillende toestellen zoals je laptop en tablet.

Ondertussen weet Google ook min of meer wat je in de fysieke wereld uitspookt. Het bedrijf heeft toegang tot de locatiegegevens van je smartphone, maar ook (in de VS) tot de betalingen die je met een kredietkaart of betaalapps uitvoert.

Voeg dat alles samen en Google heeft een goed beeld van jouw profiel. Daaruit kan het nagaan hoeveel advertenties overeen komen met een aankoop in de winkel. Dat soort cross-platform profiel is erg gegeerd, en het is bijvoorbeeld ook iets waar Facebook al een tijdje aan werkt.

De gegevens die adverteerders zien, zullen geen namen vermelden, zegt Google er nog bij. Wat ze krijgen is bijvoorbeeld dat gebruiker 08a862b091c379fe9767615d10863 tien advertenties voor dure koffie zag en vervolgens 5,21 dollar (het bedrag van een dure koffie) besteedde in een winkel. Geanonimiseerd dus, al betekent dat nog niet dat iemand je identiteit niet kan achterhalen mits enig zoekwerk.

Gedaan met spam?

Een tweede tool die Google op zijn conferentie aankondigde is Unique Reach. Daarmee meet het bedrijf hoe een persoon dezelfde advertentie te zien kreeg. De bedoeling is, hopelijk, dat, na vijfendertig keer hetzelfde filmpje voor zwangerschapstesten weg te klikken, je misschien eens iets anders mag wegklikken. Ook hier telt Google de 'impressies' over verschillende platformen mee.