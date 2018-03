Google gaat competitie aan met Slack

Google Hangouts is een van de vele chatplatformen van Google, waarmee je ook videoconferenties kan organiseren. Nu komt Google met een alternatieve versie, specifiek gericht op bedrijven. Het nieuwe platform heet Hangouts Chat en maakt deel uit van de 'G Suite'.

Chat & Meet

Naast Hangouts Chat lanceert Google ook 'Hangouts Meet'. Samen moeten de twee toepassingen aan bedrijven een 'all-in-one'-chatoplossing bieden. In Hangouts Chat kunnen er verschillende teams (groepschats, dus) aangemaakt worden per tak van het bedrijf om zo de communicatie overzichtelijker te laten verlopen. Gebruikers kunnen onderling ook privégesprekken starten. Zoals bij vrijwel elke chatapplicatie kunnen er uiteraard ook foto's en andere bestanden gedeeld worden via het platform. Daarnaast biedt Google ook ondersteuning aan voor chatbots die verschillende taken in de chat kunnen automatiseren. Er zijn er op dit moment al 25 bots beschikbaar en Google wil dat aantal op termijn nog uitbreiden.

Terwijl de focus in Hangouts Chat op geschreven gesprekken ligt, wordt bij Hangouts Meets meer de nadruk op het video-aspect gelegd. Net zoals in de 'klassieke' Google Hangouts dient deze applicatie vooral om videoconferenties te organiseren.

G Suite

Hangouts Chat maakt deel uit van Google's 'G Suite', een service om alle bekende Google-tools, zoals Gmail, Calendar en Google Drive, te gebruiken in een bedrijfsomgeving. Dit houdt onder meer in dat bedrijven hun eigen domeinnamen kunnen gebruiken in e-mailadressen en dus kunnen afstappen van '@gmail.com'. Daarnaast biedt de G Suite extra functies, bovenop wat al beschikbaar is voor iedereen. Zo krijgen bedrijven administratieve tools en geavanceerde instellingen om de privacy en beveiliging van bedrijfsdata te regelen. Er worden ook geen advertenties getoond bij het gebruik van G Suite-toepassingen en de gebruikersdata wordt niet doorgegeven aan adverteerders. Ten slotte kunnen bedrijven ook op elk uur van de dag Google contacteren voor ondersteuning.

Verzadigde markt

De markt voor bedrijfscommunicatieapps is op dit moment wel al redelijk verzadigd. Naast Slack en Microsoft Teams, heeft ook Facebook een gelijkaardig platform: Workplace by Facebook, Cisco ontwikkelt 'Cisco Spark' en Alactel-Lucent biedt 'Rainbow' aan als oplossing voor bedrijfscommunicatie.

Al deze softwareoplossingen bieden telkens ook een gratis versie aan, die uiteraard minder opties heeft, maar toch zeker door grote bedrijven kan gebruikt worden zonder al te veel restricties. Google doet dat niet. Het bedrijf biedt wel een proefversie van veertien dagen aan, maar daarna moet de gebruiker kiezen tussen drie verschillende abonnementen: 4, 8 of 23 euro per gebruiker per maand.

Hoewel er al verschillende succesvolle toepassingen beschikbaar zijn, waagt Google zich toch nog op die verzadigde markt. Door de integratie met alle G Suite-toepassingen, heeft het bedrijf wel een extra troef in handen.

Hangouts Chat wordt over de komende vijftien dagen wereldwijd beschikbaar gemaakt voor ieder bedrijf met een G Suite licentie. De app zal beschikbaar zijn op zowel Android als iOS en ook op computers kan de webapplicatie gebruikt worden op zowel Windows als MacOS.