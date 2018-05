Google gaat concurrentie aan met Spotify

YouTube Music bestond al als mobiele app voor Amerikaanse gebruikers. Nu komt er een vernieuwde app en desktopversie waarin nog muziekvideo's te zien zullen zijn, maar waar de nadruk meer op het luisteren van muziek komt te liggen.

De app krijgt daarvoor een gepersonaliseerd startscherm en zal werken met afspeellijsten gebaseerd op luistergeschiedenis, net zoals bij Spotify of Apple Music. Een nieuwigheid die Google introduceert, zijn suggesties die gebaseerd zijn op je locatie of activiteiten. "Op de luchthaven? We bevelen een rustgevend liedje aan. In de fitness? Dan laten we beats horen die de hartslag de hoogte injagen", schrijft het technologiebedrijf in haar aankondiging.

Daarnaast wil Google het ook gemakkelijk maken om een nummer af te spelen aan de hand van een aantal woorden uit de lyrics of aan de hand van een vage beschrijving (zoals 'dat hipster-nummer waarin gefluit wordt').

(Nog) niet in België

Naast een gratis versie komt er een versie waarbij je maandelijks tien dollar betaalt, maar niet gestoord wordt door reclame tussen de nummers. Die wordt op 22 mei beschikbaar in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Mexico en Zuid-Korea. Daarna wordt de dienst uitgebreid naar een groot aantal Europese landen, maar België is daar voorlopig niet bij.