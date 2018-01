Google gaat duizenden zelfrijdende wagens aankopen

Het gaat om hybride Pacifica minibusjes van Fiat Chrysler die mogelijk later dit jaar worden ingezet. Het exacte aantal is niet bekend maar de technologiereus spreekt van 'duizenden' wagens. In 2016 kocht het bedrijf al honderd voertuigen bij de autofabrikant. Vorig jaar waren dat er vijfhonderd.

De opzet is intussen gekend: Waymo wil de voertuigen inzetten als zelfrijdende taxi's. Momenteel lopen er al testen in 25 Amerikaanse steden met Atlanta als meest recente testgebied.

Waymo is weliswaar niet de enige speler. Zo liet Uber eind vorig jaar al weten dat het tot 2021 maar liefst 24.000 Volvo's wil kopen voor gelijkaardige projecten. Ook andere autobouwers werken momenteel druk aan zelfrijdende capaciteiten. Algemeen wordt aangenomen dat de technologie tegen 2020-2021 op punt zal staan om ze commercieel uit te rollen.