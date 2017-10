Google gaat nieuwssites met gratis artikels niet langer voorrang verlenen

Het zogeheten 'first-click-freebeleid' van Google is al langer omstreden. Veel nieuwsorganisaties stellen dat het hun verdienmodel ondergraaft. Zij wijzen daarbij ook op de dominante marktpositie van Google, die ervoor zorgt dat bedrijven moeilijk om de internetgigant heen kunnen.

Het technologiebedrijf komt de uitgevers nu tegemoet. Google kondigt aan dat het vanaf deze week niet langer voorrang zal geven aan websites die dagelijks drie gratis artikels weggeven.

Google nam die beslissing na experimenten en na overleg met de New York Times en de Financial Times. Het internetbedrijf ging er lange tijd van uit dat consumenten dankzij de gratis artikelen uiteindelijk meer betaalde abonnementen zouden afsluiten. Dat bleek in de praktijk evenwel niet het geval.

Vlotter registreren

Volgens Google wijst onderzoek uit dat mensen steeds meer gewend raken aan het betalen voor goede berichtgeving, maar is het proces om te registreren nog te moeizaam. 'Je abonneren op kwaliteitsjournalistiek zou niet zo moeilijk mogen zijn als het vandaag is', klinkt het. Dat zou met één klik moeten kunnen en daarvoor wil Google haar identificatie- en betalingstechnologie inzetten.

Momenteel moeten abonnees ook vaak opnieuw inloggen als ze vanuit een andere browser of app inloggen. Google wil daar een einde aan maken door hen meteen toegang te geven tot de berichtgeving, of ze die nu via de website van de uitgever, via een externe app, via Google Newsstand, Google Search of Google News bezoeken.