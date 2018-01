Google gaat zich nu ook richten op cyberbeveiliging

Het bedrijf, dat de naam Chronicle krijgt, komt voort uit Google X. Dat is het bedrijfsonderdeel waarin Alphabet haar experimentele projecten samenbrengt en waaruit eerder de biowetenschappelijke tak Verily en de ontwikkelaar van zelfrijdende auto's Waymo voortkwamen.

Chronicle zal geleid worden door Stephen Gillett, de voormalige COO van Symantec. Volgens hem zal Google's expertise in machine learning het bedrijf een voorsprong geven om beveilingsrisico's op te sporen in grote hoeveelheden data en om cyberaanvallen te voorspellen. "Door signalen te detecteren die voorheen moeilijk te vinden waren, willen we de snelheid en de impact van cyberbeveiliging tien keer groter maken", maakte de CEO zijn ambities duidelijk in een blog.

Het bedrijf zal starten met het aanbieden van twee diensten: een beveiligingsplatform voor bedrijven en VirusTotal, een virus-scanner die Google al zes jaar geleden overnam

Op het vlak van cloud computing moet Google de duimen leggen voor Amazon en op vlak van bedrijfssoftware ligt Microsoft nog altijd voorop. Nu Google haar cybersecurity-activiteiten in een apart bedrijf onderbrengt, begeeft het zich voor het eerst ook op de markt van cyberbeveiliging.