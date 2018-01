Google haalt holebi-apps offline op vraag van Indonesische autoriteiten

In de loop van januari had het Indonesische ministerie van Communicatie aan Google gevraagd om 73 LGBT-applicaties (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) uit de Play Store te halen, waaronder diensten voor ontmoetingen. Het ministerie had de bevolking ook opgeroepen om geen apps te gebruiken die niet aan de sociale en culturele normen van het islamitische land voldoen.

Gevolg: de app en het sociale netwerk Blued, met meer dan 27 miljoen gebruikers over de hele wereld, is niet langer beschikbaar in de onlinewinkel van Google in Indonesië, aldus een woordvoerder van het ministerie. De app staat wel nog altijd op de App Store van die andere Amerikaanse technologiereus, Apple. Volgens de Indonesische krant Kompas, die de woordvoerder van het ministerie aanhaalt, zijn ook 14 andere LGBT-applicaties uit de Google Play Store gehaald in Indonesië.

In Indonesië zijn homoseksuele relaties toegestaan, met uitzondering van de provincie Atjeh, de enige die de islamitische wet toepast. De Indonesische politie doet echter vaak een beroep op de strikte wetgeving tegen pornografie om leden van de LGBT-gemeenschap te bestraffen.