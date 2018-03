Google helpt ontwikkelaars om games te creëren met Maps

In 2016 kon het populaire mobiele spel Pokémon Go de hele wereld te vangen in een hype, met alle gevolgen van dien. Je liep als speler rond op straat en, dankzij een handige AR-toepassing met je smartphone-camera, kwam uit het niets kwam opeens een vechtlustige Charmander achter een brievenbus gekropen. Google wil de ontwikkeling van gelijkaardige spellen aanmoedigen.

Maps in game-formaat

De zoekgigant zal game-ontwikkelaars in de eerste plaats toegang geven tot real-time gegevens van Maps. Binnenkort zal een spel van de serie The Walking Dead, alsook een Jurassic Park-spel, uitgebracht worden, waarbij de gegevens van Maps worden ingezet. "Op die manier kan je unieke game-omgevingen uitbouwen die toch een connectie hebben met de echte wereld", zegt Patrick Donelan, hoofdontwikkelaar van het project.

Verder heeft de techgigant ook een software development kit (SDK) klaar die werkt met de bekende game engine Unity Engine. Op die manier is er geen expertise vereist met de software achter Maps. "Onze SDK voor Unity doet al het zware werk al", bevestigt Clementine Jacoby, product manager bij Google.

Piratenbar

Als laatste komt het bedrijf met een nieuwe API die ontwikkelaars richting interessante hotspots in de wereld leidt. Zo kunnen ze die specifieke plaatsen op een bijzondere manier in hun spel integreren. Ook is er aandacht voorzien voor plaatsen die erg geschikt zijn voor AR-toepassingen.

In de praktijk moet de software van Google het dus een stuk eenvoudiger maken voor ontwikkelaars om hun eigen wereld te creëren. Developers kunnen bijvoorbeeld heel specifiek alleen alle restaurants filteren in Maps. Vervolgens zetten ze die dan, afhankelijk van het spelthema, om in piratenbars waar je als speler levenspunten kan aanvullen door een virtueel hapje te eten.

Moeilijke operatie

De reden waarom er na het populaire Pokémon Go geen stormloop was van gelijkaardige games, had alles te maken met de complexiteit van de operatie. Niantic, de maker van het bekende spel, had eerst al ervaring opgebouwd met een eerder ontwikkeld spel.

Alle locatiegegevens waren dus al voor handen, en moesten enkel nog in een Pokémon-jasje gestopt worden. Eind dit jaar brengt het bedrijf haar eerste nieuwe spel uit sinds Pokémon Go, 'Harry Potter: Wizards Unite'.