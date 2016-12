Google herbekijkt algoritmes na Holocaust-rel

Google meldt dat het diep aan het nadenken is over zijn zoekalgoritme, nu het kritiek krijgt over de manier waarop het resultaten rangschikt. Zo blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian, dat de (Engelstalige) vraag 'did the Holocaust happen' als eerste resultaat een uitgebreid ontkenningsartikel oplevert van de neonazisite Stormfront. Google heeft de rangschikking nu aangepast voor Amerikaanse gebruikers. Britse gebruikers krijgen nog altijd de Stormfront-pagina als topresultaat.

Effectieve SEO

Wie het in het Nederlands probeert met 'is de Holocaust echt gebeurd', krijgt bovenaan twee Wikipedia-artikels en daarna een lijst met ontkennende artikels. Een en ander heeft ongetwijfeld te maken met de vraagstelling en de manier waarop Google zijn zoekresultaten opstelt. De SEO of 'search engine optimization' van deze neonazisites is nu eenmaal toegelegd op dit scenario. De meeste mensen die informatie opzoeken gaan waarschijnlijk niet 'is de Holocaust echt gebeurd' intikken, tenzij ze al een vermoeden vooraf hebben. Wie zoekt op 'wat is de Holocaust' of gewoon 'Holocaust', krijgt wel feitelijke artikels over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog.

Maar Google zit duidelijk met de situatie verveeld. Niet in het minst omdat Holocaustontkenning illegaal is in meerdere landen, waaronder België. Maar ook omdat internetgiganten Google en Facebook extra onder druk staan om het kaf van het koren te scheiden sinds de controverse rond valse nieuwsberichten die Donald Trump aan de macht zouden hebben geholpen.

Vrouwen en moslims

Het lijkt er alvast op dat haatsites bijzonder goed zijn in het halen van de Google rangschikking. Zoekresultaten voor 'zijn vrouwen te vertrouwen' of in het Engels, 'are women evil', 'are muslims bad' of 'are black people smart' doen alvast het ergste vermoeden. "De zoekresultaten zijn een reflectie van wat er op het web staat," zegt een woordvoerder van Google ondertussen aan de BBC, "Het feit dat haatsites in de zoekresultaten opduiken, betekent niet dat Google deze wereldbeelden is aangedaan."

Maar hoewel Google zich beroept op zijn algoritmes, zonder te beweren dat die neutraal zijn, neemt de internetgigant wel een vertrouwenspositie in. Uit een Ofcom-rapport van vorige maand blijkt dat dertig procent van de 12- tot 15-jarigen Google als een accurate bron van informatie beschouwt. De perceptie leeft dus dat Google te vertrouwen valt, en dat het 'de waarheid' in pacht heeft. We moeten daarbij trouwens opmerken dat Bing, Microsofts zoekmachine, het alvast in het Engels een pak beter doet, en bijvoorbeeld vaker de voorkeur geeft aan Wikipedia-artikels voor deze vragen, dan Google. In het Nederlands vonden we bij Bing dan weer weinig verschillen met de resultaten in Google.