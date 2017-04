Google introduceert feitenchecker in zoekresultaten

Indien het verhaal gecontroleerd is door een betrouwbare feitenchecker zal er een label onder het zoekresultaat verschijnen. In het label staat beschreven wie de stelling gemaakt heeft, waarover de stelling gaat en welke bronnen een factcheck uitgevoerd hebben. Verder kan je ook zien in welke mate de beweringen als waar of niet waar beschouwd worden door feitencheckers.

De informatie zal niet beschikbaar zijn voor elk zoekresultaat. Indien verschillende bronnen andere conclusies bereikt hebben over de waarheid van bepaalde uitlatingen zal dit ook getoond worden. "De factchecks zijn niet van Google en worden getoond zodat mensen beter geïnformeerde beslissingen kunnen maken. Ondanks dat er verschillende conclusies kunnen getoond worden, denken we dat het nog steeds nuttig is dat mensen de mate van consensus begrijpen rond een specifieke claim en duidelijke informatie bezitten over welke bronnen akkoord gaan", aldus Google in een blogbericht. Een algoritme bepaalt welke bronnen als betrouwbare feitencheckers aan de zoekresultaten van Google zullen toegevoegd worden. Organisaties die zich willen kwalificeren als factchecker moeten wel aan een aantal strenge regels voldoen. In oktober werd de functie reeds in enkele landen uitgerold. Nu maakt Google de functie wereldwijd beschikbaar.

Technologiebedrijven staan steeds meer onder druk om desinformatie en schadelijke content aan te pakken. Onlangs keurde de Duitse regering nog een voorstel goed waarbij er boetes kunnen opgelegd worden tot vijftig miljoen euro indien sociale netwerken niet voldoende actie ondernemen om zogenaamde haatboodschappen tijdig te verwijderen.

Ook tijdens de presidentiële verkiezingen van vorig jaar werd vooral Facebook hard aangepakt door de publieke opinie. Tegenstanders van de nieuwe president Trump beargumenteerden dat valse nieuwsberichten op Facebook hem mede aan de overwinning geholpen hebben. Het bedrijf probeert sindsdien nepnieuws de das om te doen met een duidelijke melding indien de bron mogelijk 'fake news' is.