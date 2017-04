Google introduceert verbeterde vertaling Nederlands-Engels

Bij 'neural translation' leert het algoritme zelfstandig bij door menselijke vertalingen te bestuderen. De vertolking die Google Translate levert zal op die manier steeds beter worden. Zinnen worden nu ook in een keer vertaald in plaats van in stukken. Toen het systeem vorig jaar aangekondigd werd op hun researchblog, zei het bedrijf dat het aantal vertaalfouten hierdoor met 55-85 procent zou moeten terugvallen.

De update is ook van toepassing op de vertaling van andere Europese talen van en naar het Engels. Het is voorlopig nog niet beschikbaar voor de automatische vertaling van een webpagina in Chrome. In het voorbeeld dat Google op hun productblog geplaatst heeft zou alvast moeten blijken dat de vertalingen veel nauwkeuriger zijn en natuurlijker klinken.