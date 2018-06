Google investeert half miljard in de concurrent van Alibaba

JD.com is, na haar grote concurrent Alibaba, de grootste internetwinkel in China. Het bestaat niet alleen uit een platform waarop bedrijven hun producten kunnen aanbieden, maar het verzorgt ook de levering en verkoopt daarnaast ook haar eigen producten. In China heeft het bedrijf ook heel wat fysieke winkels geopend. Het experimenteert met geautomatiseerde dienstverlening, robots en bezorging met drones. In die zin is JD.com wat vergelijkbaar met Amazon.

Eerder investeerden het Chinese internetconcern Tencent en de Amerikaanse supermarktketen Walmart al in de Chinese webwinkel. Nu kondigt Google een kapitaalinjectie van 550 miljoen dollar aan, waardoor het een belang van bijna 1 procent verwerft in JD.

Beide bedrijven beschrijven de investering als een onderdeel van een bredere samenwerking. Zo zullen de producten van JD.com ook verschijnen via Google Shopping. Dat moet de Chinese e-commercegigant helpen om haar aanwezigheid uit te breiden naar de Amerikaanse en Europese markt. Google wil door de samenwerking haar positie in de snel groeiende Aziatische markt verstevigen om concurrenten als Amazon voor te kunnen blijven, schrijft Reuters.

Vorige week raakte bekend dat Google ook gaat samenwerken met de Franse supermarktketen Carrefour.