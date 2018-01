Go-Jek is niet enorm bekend buiten Zuid-Oost Azië maar de dienst kan wel de aandacht grijpen van enkele opmerkelijke investeerders. Google is samen met het Chinese Meituan-Dianping en het Singaporese fonds Temasec de nieuwste investeerder in het bedrijf.

Die ronde zou volgens Techcrunch goed zijn voor 1,2 miljard dollar, waardoor de waarde van het bedrijf nu wordt geschat op ongeveer 4 miljard dollar.