Google kan Europese miljardenboete krijgen voor machtsmisbruik met Android

Nadat de Britse zakenkrant Financial Times al had aangekondigd dat Google een nieuwe Europese megaboete over het hoofd hangt, hebben nu ook The Washington Post en The Wall Street Journal over de zaak bericht.

Wat is het probleem?

Volgens de Europese mededingingsautoriteiten zou Google druk uitoefenen op de smartphonefabrikanten die haar Android-besturingssysteem gebruiken om ook haar apps zoals Google Search vooraf te installeren. De fabrikanten kunnen ook wel Android installeren zonder Google-apps, maar dan ontbreekt de Google Play Store.

In de ogen van de EU worden fabrikanten als HTC en Samsung dus voor de keuze geplaatst: Google Search als standaard-dienst instellen en de Chrome-browser aanbieden of de toegang verliezen tot Androids populaire app-store. En zonder die toegangsweg kunnen mensen die een Android-smartphone bezitten nog moeilijk apps van concurrenten van Google downloaden.

De situatie is vergelijkbaar met die van Microsoft die een tijdlang haar Internet Explorer als browser en Bing als zoekmachine opdrong aan Windows-gebruikers. In 2013 legde de Europese Commissie Microsoft daar een boete van 561 miljoen euro voor op en sindsdien is er vrije browserkeuze.

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Over de boete voor Alphabet spreekt de Europese Commissie zich volgens The Wall Street Journal volgende week uit. Die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet, ofte 9,3 miljard euro. Vorig jaar kreeg het moederbedrijf van Google al een boete van 2,4 miljard euro in een andere zaak, omdat het zoekresultaten van de eigen dienst Google Shopping voortrok.

Google levert haar besturingssysteem nu gratis aan smartphonefabrikanten. Daardoor voert de overgrote meerderheid van de Android-gebruikers zoekopdrachten uit met Google Search. Het voordeel voor Google is dat het op grote schaal data kan verzamelen om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Als Google van Europa een einde moet maken aan de koppeling tussen Android en haar apps, zal het mogelijk haar Android-ecosysteem en -verdienmodel gaan herdenken.