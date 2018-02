Google komt met lichtgewicht 'Gmail Go'

De 'Go' apps zijn mobiele apps van Google die voornamelijk voor de opkomende markten worden gemaakt. Ze nemen minder opslagruimte in op het toestel, en gaan efficiënter om met mobiele data. In die reeks is nu een nieuwe app opgedoken in de Google Play store, een lichtgewicht versie van Google's mailprogramma: Gmail Go.

De app doet zowat hetzelfde als zijn grote broer, en biedt ondersteuning voor verschillende accounts, een 'conversation view' en push-notificaties voor nieuwe berichten. Het neemt ongeveer de helft van de opslagruimte in als de normale Gmail (25MB in plaats van 47 MB).

Google doet geen officiële aankondigingen over de app, maar gebruikers melden alvast dat de zuiniger omgang met data betekent dat er minder gesynchroniseerd wordt, en dat scrollen wat trager gaat.

Gmail Go is de nieuwste in een steeds langer wordende reeks, waarin ook bijvoorbeeld YouTube Go en Google Maps Go zitten. Ze worden vooral gelanceerd in opkomende markten zoals India, waar netwerken (nog) geen grote hoeveelheden snelle data kunnen leveren. Net die markten, ook, waar nog stevige groei mogelijk is voor een bedrijf als Google.