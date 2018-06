''Het is een grote stap vooruit in ons doel om gebruikers zo veel mogelijk inzicht in en controle te geven over hoe Google voor hen werkt'', aldus Google.

Volgens Google heeft de nieuwe versie ''duidelijkere beveiligings- en privacyopties en gedetailleerde samenvattingen van je huidige instellingen''.

De nieuwe Google Account is beschikbaar voor Android. Later dit jaar komt hij ook naar iOS en web. Volgens Google zijn er elke dag 20 miljoen mensen die Account gebruiken. (ANP)