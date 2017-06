Google kondigt vier anti-terreurmaatregelen aan

"Wij en anderen zijn al jaren bezig met het identificeren en verwijderen van content die ons beleid schendt. De ongemakkelijke waarheid is echter dat we moeten erkennen dat er méér nodig is", schrijft Walker. Hij kondigt dan ook vier nieuwe maatregelen aan om de strijd op te drijven.

Machine learning

Ten eerste wil Google meer gebruik maken van technologie die automatisch terreurvideo's kan herkennen. Daarvoor wil het technologiebedrijf machine learning gaan inzetten: zelflerende systemen die getraind worden op basis van de YouTube-video's die het bedrijf de voorbije zes jaar offline gehaald heeft.

Menselijke experts

Dat is minder evident dan het klinkt. Een video van een terroristische aanslag kan als haatdragende propaganda online gezet worden, maar ook omwille van informatieve doeleinden. Zelfs heel gesofisticeerde algoritmes zijn nog niet in staat om dat verschil te herkennen. Daarom wil Google ook vijftig extra mensen inschakelen om de YouTube-video's te beoordelen. "Een machine kan een problematische video identificeren, maar vaak is er nog een menselijke expert nodig om dergelijke genuanceerde beslissingen te nemen", klinkt het.

Waarschuwingslabel

Ten derde zal Google een tussencategorie creëren voor video's die niet verwijderd mogen worden, maar wel 'op het randje' zijn. Zo zijn filmpjes met opruiend religieus taalgebruik of waarin de eigen superioriteit verheerlijk wordt, geen strikte schending van het beleid van Google. Voortaan zullen die videoclips een waarschuwingslabel meekrijgen. Er zal ook niet meer op geadverteerd worden en ze zullen moeilijker te vinden zijn. "We denken hiermee een goed evenwicht gevonden te hebben tussen de vrijheid van meningsuiting en de toegang tot informatie zonder extreem haatdragende standpunten te promoten", schrijft Walker.

Anti-terreurvideo's

Tot slot wil Google ook actief radicalisering tegengaan door middel van anti-terreurvideo's. Dat gaat ze doen door potentiële ISIS-rekruten op te sporen en hen op YouTube naar video's te leiden die hen van mening moeten doen veranderen.

Samenwerking met Facebook

Vorige week kondigde Facebook al gelijkaardige voorstellen aan. Google laat weten in gesprek te zijn met onder meer Facebook, Microsoft en Twitter om kennis op anti-terreurgebied te delen. De internetbedrijven reageren hiermee op de Britse premier Theresa May, die na de aanslag in Londen fel naar hen uithaalde. Bedrijven als Facebook en Google deden volgens haar te weinig om extremistische boodschappen te weren.