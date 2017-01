Google koopt audiobedrijf

Google wil de kennis gebruiken zodat mensen betere videovergaderingen met Chromebox for Meetings en Google Hangouts kunnen houden. Zulke meetings hebben nu maar al te vaak last van kantoorakoestiek en haperende internetverbindingen. De overname is dus ook goed nieuws voor klanten van de G Suite - het vroegere Google Apps for Work - zo verduidelijkt Google zelf in een blogpost.

Het is niet bekend hoeveel Google betaalt. Limes Audio is in 2007 opgericht door twee Zweden. Zij wilden er met hun TrueVoice-software voor zorgen dat mensen "luid en duidelijk'' met elkaar konden praten, ongeacht de afstand of de omstandigheden.