Google kreeg al 2.4 miljoen verzoeken om vergeten te worden

In mei 2014 bepaalde het Europese Hof van Justitie dat mensen het recht hebben zoekmachines, zoals Google, te vragen bepaalde resultaten over hen te verwijderen. De zoekmachine moet aan dit verzoek voldoen als de inhoud waarnaar de links verwijzen "onjuist, irrelevant of niet langer relevant zijn". Google zegt iedere aanvraag afzonderlijk te evalueren en de privacyrechten van het individu af te wegen tegen het publieke belang om op de hoogte te zijn van deze informatie. Pagina's worden alleen verwijderd uit resultaten als reactie op zoekopdrachten met betrekking tot de naam van een persoon, in landen van de Europese Unie.

Twee jaar geleden is Google beginnen bijhouden van wie die aanvragen afkomstig zijn. Ook bewaart het bedrijf naar welk soort websites die url's verwijzen en welke inhoud ze bevatten. Al die informatie heeft Google nu naar buiten gebracht in een onderzoekspaper en in een transparantierapport.

43 procent van de aanvragen wordt ingewilligd

Daaruit blijkt dat de techgigant tussen 2014 en 2017 zo'n 2.4 miljoen aanvragen binnenkreeg van mensen die bepaalde links wilden verbergen van de zoekmachine. In 43.3 procent van de gevallen werden die verzoeken ook ingewilligd door Google.

Dat er 2.4 miljoen verzoeken zijn, betekent niet dat er ook 2.4 miljoen mensen zo'n verzoek hebben ingestuurd. Zo blijkt dat duizend aanvragers al verantwoordelijk zijn voor vijftien procent van alle weggehaalde url's. Het gaat daarbij vooral om advocatenbureaus en diensten die zich bezighouden met 'reputatieherstel'.

Het verzoek om professionele gegevens te laten verwijderen komt het vaakst voor, met 24 procent van alle verzoeken sinds januari 2016. Op de tweede plek staat zelfgeschreven content, met 10 procent.

Bij 19 procent van alle verzoeken staat de content die de aanvrager wil verwijderen op een website die persoonlijke informatie vergaart, 18 procent verwijst naar een artikel op een nieuwssite, bij 12 procent gaat het om berichten op een sociaal netwerk en 3 procent betreft overheidswebsites.

65.856 verzoeken uit België

Google gebruikt geolocatie om de toegang tot de url te beperken tot het land waarin de aanvragende persoon woont. De meeste verzoeken komen uit Frankrijk, gevolgd door Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Samen zijn deze landen goed voor meer dan de helft (51.6 procent) van alle aanvragen. In ons land werd 65.856 keer aan Google gevraagd om een url te verwijderen. Dat is 2.8 procent, waarmee België op de negende plaats staat.

"Iemand die in de afgelopen vijf jaar is veroordeeld voor een ernstig misdrijf maar wiens veroordeling in hoger beroep is verworpen, heeft ons gevraagd een artikel over het incident te verwijderen We hebben de pagina verwijderd uit zoekresultaten met betrekking tot de naam van deze persoon", geeft Google als voorbeeld. Een ander voorbeeld van een Belgische aanvraag gaat over een link die verwijst naar een artikel over een wedstrijd waarin iemand als minderjarige heeft deelgenomen. Ook die link heeft Google verwijderd.