Google laat 'Assistant' telefoongesprekken voeren in jouw plaats

Op zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie liet Google een nieuwe functie voor Assistant zien die in ontwikkeling is. CEO Sundar Pichaï demonstreerde 'Google Duplex'. Dat is een geavanceerde AI-toepassing waarmee de Assistant zelf telefoongesprekken kan uitvoeren op basis van een specifieke opdracht.

Nieuwe haarsnit

Toeschouwers op de conferentie kregen te zien hoe de slimme assistentiesoftware de opdracht kreeg om op dinsdag een afspraak te maken bij een kapsalon tussen tien en twaalf uur. Vervolgens hoor je de Assistant op een natuurlijke manier in interactie gaan met de kapster aan de andere kant van de lijn.

Als de kapster vervolgens voorstelt of kwart na één mogelijk is, vraagt de Assistant expliciet om een afspraak tussen tien en twaalf uur. Van zodra de afspraak afgerond is, wordt het gesprek beleefd beëindigd. Opmerkelijk is dat de Assistant op een menselijke manier praat, met tussengeluiden zoals: "Euh". Als de kapster uit de demonstratie bijvoorbeeld de Assistent vraagt om een momentje te wachten zodat ze haar agenda kan raadplegen, krijgt ze een heel natuurlijke: "Mmhmmm" terug te horen.

Feestdagen

Volgens Pichaï is Duplex in staat om nuances in gesprekken te begrijpen, en zo juiste keuzes te maken bij het geven van reacties. "De technologie is nog in ontwikkeling, en we willen ze eerst op punt zetten. Op termijn moet het echt werken in verschillende gevallen. Stel je hebt het 's ochtends druk als ouder, en je kind is ziek, dan kan Assistant een doktersafspraak maken."

Een ander voordeel van 'Duplex', is dat de technologie gebruikt kan worden om informatie in 'Maps' up-to-date te houden. Op feestdagen zoals Hemelvaartsdag zijn er vaak afwijkende openingsuren bij verschillende winkels die niet altijd door de uitbater worden doorgegeven, en Google kan op zo'n momenten ook geen correcte openingstijden tonen. Met de automatische telefoongesprekken kan Google een automatisch telefoontje voeren naar de winkeliers in kwestie, zodat de informatie in Maps kan worden bijgewerkt, waardoor de winkeliers gespaard blijven van talloze telefoontjes van klanten.

AI trainen

Op zijn blog geeft Google meer informatie over het ontwikkelingsproces van Duplex. In de meeste gevallen kan de AI zelf juiste redeneringen maken in moeilijke gesprekken, maar in sommige gevallen loopt het toch fout. De software stelt het probleem dan in real-time vast, en betrekt een menselijke superviser, een Google-medewerker, bij het gesprek om de taak te volbrengen. Vervolgens kan de AI conclusies trekken uit het gesprek, waardoor de conversatie de volgende keer wel beter wordt ingeschat.