Google laat gebruikers advertenties aanpassen

De zoekmachinemaker breidt ook de dienst 'Why This Ad?' uit. Daarmee kunnen internetgebruikers zien op basis van welke gegevens Google besloot je een bepaalde advertentie te tonen. Het bedrijf geeft voorbeelden als leeftijd, het feit dat je ergens naar gezocht hebt of iets hebt bekeken op YouTube.

Google past de advertenties, als je ingelogd bent, standaard aan aan wat het bedrijf over je weet. De meeste mensen merken dat als ze bijvoorbeeld steeds advertenties zien van een artikel dat ze online hebben bekeken.

Er is recent meer aandacht voor wat grote techbedrijven over mensen weten. Ook bijvoorbeeld Facebook, waar pas het Cambridge Analytica-schandaal speelde over de verkoop van gebruikersdata, ligt daarbij onder het vergrootglas.