Google laat mobiel betalen via Gmail toe

Ter verduidelijking, voorlopig gebeurt dit alles alleen in de Verenigde Staten. Google Wallet, het betaalplatform van de zoekgigant, bestaat al enkele jaren en liet onder meer toe om geld in de VS over te maken via de webversie van Gmail. Dat kan nu dus ook via de mobiele app. Wie geld wil overmaken, maakt een nieuwe mail aan, gaat bij de attachments naar de Google Wallet, vult een bedrag in en verstuurt tenslotte de mail. Volgens Google zijn er geen kosten aan verbonden en hoeft de andere partij geen Gmail-adres te hebben. Ontvangers kunnen zelf aangeven waar het geld terecht moet komen.

Het is een nieuwe stap in Google's pogingen om een graantje mee te pikken van de mobiele betalingsmarkt. Met die andere betaalapp, Android Pay, gaat Google bijvoorbeeld de concurrentie aan met Samsung en Apple, die ook elk een manier hebben om, onder meer, contactloos te betalen via smartphone en nfc. In België loopt het allemaal zo'n vaart niet. Hier zijn voorlopig nog weinig plekken die pakweg Apple Pay ondersteunen, al beginnen de banken zelf ook meer en meer betaalmethodes in hun apps te stoppen. Zo kondigde Belfius vorige maand zijn eigen contactloze betaalfunctie aan.