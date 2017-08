Google lanceert Android 8 Oreo

De achtste versie van Android brengt vooral lichte verbeteringen die het systeem wat vlotter en veiliger moeten doen werken, en de batterij wat moeten sparen. De update komt onder meer met een legertje aan opgepoetste emoji's, waarbij de bestaande puddinkjes (of 'blobs') vervangen worden door een zestigtal hertekende gezichtjes en dieren. Ook leuk is de ondersteuning voor 'picture-in-picture video', die betekent dat filmpjes niet langer het volledige scherm moeten innemen. Een beetje ondernemende gebruiker kan zo bijvoorbeeld Youtube-filmpjes bekijken terwijl hij of zij tegelijk plannen maakt via WhatsApp, of commentaar levert op Twitter.

Batterijduur

Het batterijbeheer werd in Oreo lichtjes aangepast om toestellen langer te doen meegaan. Het besturingssysteem zal nu achtergrondapplicaties beperken zodat ze de batterij niet leegzuigen. Ze mogen bijvoorbeeld minder vaak dingen als locatie scannen, en een 'verandering', zoals het aanmelden bij een nieuw netwerk, zou niet meteen elke app mogen wakker maken.

Automatisch wachtwoorden invullen

Interessant vanuit veiligheidsoverwegingen is de nieuwe 'autofill' tool, die in principe ondersteuning biedt voor een wachtwoordmanager. Gebruikers kunnen kiezen uit enkele bekende managers, waaronder Dashlane, LastPass en 1Password. Wanneer ze daarna moeten inloggen op een site, zal die automatisch wachtwoorden gaan invullen met een klik op de knop, als de app dat zelf toelaat. Het is een overduidelijke manier om de wachtwoordmanager bij het brede publiek te doen aanslaan en een logische stap, omdat het zelden vlotjes gaat om je wachtwoord mobiel in te tikken, zeker als er in dat wachtwoord enkele leestekens en cijfers moeten zitten.

Snooze-knop voor notificaties

Nog opvallend is het vernieuwde notificatiebeheer. Voor deze uitbreiding ging Google de mosterd halen bij iOS, en introduceert het een 'notificatiebolletje' voor elke app, die een bolletje zet bij het icoon op de home wanneer er ongelezen notificaties zijn. Het systeem bestaat al langer en zat onder meer in enkele launchers, maar nu komt het standaard met Android. Gebruikers krijgen in Oreo bovendien een 'snooze' knop en meer controle over wanneer, hoeveel en onder welke vorm ze voor elke app notificaties toelaten.

Oreo probeert daarnaast ook enkele problemen te fixen waarmee het systeem al langer kampt. Een daarvan is een security update die auto-downloaders probeert tegen te gaan. APK's, Android pakketjes die niet uit de Android Store komen, moeten een voor een per bron worden goedgekeurd om zo hopelijk malware de pas af te snijden.

Dat het systeem officieel uit is, betekent nog niet dat elk mobiel toestel op Android meteen een update krijgt. Gebruikers die meededen aan de Beta-test krijgen de volle versie eerst. Verwacht wordt dat het systeem daarna wordt uitgerold op Google's eigen Nexus- en Pixeltelefoons. Andere fabrikanten wachten meestal even voordat ze zelf gradueel updates beginnen te sturen.