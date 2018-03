Google Lens nu beschikbaar op iOS

Google Lens werd in oktober 2017 gelanceerd als een van de 'killer features' op Pixel-toestellen. Tot begin maart was de toepassing enkel beschikbaar op Google's eigen smartphones, maar ondertussen vinden we de toepassing al terug op Android-telefoons met de Google Photos-app. Vanaf vandaag mogen we ook iPhones aan dat lijstje toevoegen.

Google Lens is een AR-toepassing die foto's kan analyseren en dan meer informatie geven over wat er precies te zien is op de foto. De app kan tekst, gebouwen, planten en zelfs kunstwerken herkennen. Op basis van de inhoud van de foto krijgt de gebruiker verschillende opties. Bij een foto van de Eiffeltoren zal Google Lens informatie geven over de geschiedenis van het gebouw, terwijl het scannen van een visitekaartje een nieuw contact in je telefoonboek oplevert.

Op Pixel-toestellen is Google Lens ook geïntegreerd met Google Assistant. Hierdoor kan je live een camerabeeld laten analyseren zonder dat er een foto genomen wordt. Die functie bewaart Google op dit moment nog voor haar eigen smartphones en het is niet duidelijk of ze ooit de overstap naar andere Android-toestellen of zelfs iOS zal maken.

Om Google Lens op iOS in te schakelen, heb je de laatst nieuwe versie van Google Photos nodig. Daarna kan je de toepassing activeren door simpelweg een foto te selecteren in Google Photos en het lens-icoontje aan te klikken. Na toestemming te geven kan elke foto met Lens gescand worden.