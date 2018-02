Google moet zoekresultaten niet proactief filteren, zegt Duitse hooggerechtshof

Spelers als Google zijn dus niet verplicht illegale websites, bijvoorbeeld met kinderporno of geweldbeelden, actief op te sporen vooraleer er een klacht over is ingediend. Sinds juli moeten sociale netwerken volgens de Duitse wet aanstootgevende inhoud binnen de 24 uur na een melding verwijderd hebben.

Iemand bracht Google voor de rechtbank omdat de internetgigant links naar websites waar die persoon werd zwartgemaakt, niet had verwijderd. Google had zich bewust moeten zijn van de inhoud van de websites waar het naar verwijst, vond de klager. Een lagere rechtbank had al de kant van Google gekozen, maar de klager was in beroep gegaan.