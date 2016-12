Google ontwijkt (weer) miljarden aan belastingen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, gebruikt een zogenaamde 'Dutch Sandwich' constructie, om miljarden aan wereldwijde belastingen te ontwijken. De constructie is vrij complex, maar werkt door inkomsten door te schuiven naar bedrijfjes in landen met een lagere belastingvoet, zoals Nederland of Ierland. Vervolgens wordt dat allemaal nog eens gestuurd naar belastingparadijzen zoals Bermuda of de Kaaimaneilanden. In dit geval stuurde Google 15,5 miljard aan euro's door naar een bedrijfje zonder werknemers op Bermuda, zodat het buiten de Verenigde Staten maar 6,4 procent belastingen moest betalen voor 2015.

Een en ander komt aan het licht in documenten van de Nederlandse Kamer van Koophandel, die nieuwsdienst Bloomberg kon inkijken. Die schat ook dat Google op deze manier al een totaal aan 58 miljard dollar aan Amerikaanse belastingen is ontweken. Het bedrijf gebruikt de constructie namelijk al enkele jaren.

De Europese Commissie zit hier dan ook al langer mee verveeld en heeft beloofd deze vorm van belastingontwijking hard aan te pakken. Maar hoewel Ierland het achterpoortje ondertussen gesloten heeft, mogen bedrijven die de constructie op dit moment gebruiken, dat nog tot 2020 doen. Dit is trouwens hetzelfde achterpoortje waarover Apple in de clinch ligt met de Europese Commissie.